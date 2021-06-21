缅甸军政府领导人抵莫斯科 出席国际安全会议

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（法新社莫斯科20日电） 缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天抵达莫斯科参加一场国际安全会议，这不过是他自军事政变掌权以来，外界所知道的第2场海外行程。

缅甸2月1日发生军事政变，推翻诺贝尔和平奖得主翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的「全国民主联盟」（NLD）政府，全国自此动荡不安。

缅甸广播电视台（MRTV）报导，敏昂莱20日搭乘专机离开首都奈比多（Naypyidaw），前往俄罗斯出席「莫斯科国际安全会议」（Moscow Conference for International Security）。而当地媒体也报导，身为空军总司令的他上个月也曾出席在莫斯科举行的军用直升机展。

报导说，敏昂莱这次是「应俄罗斯国防部长邀请」出席莫斯科国际安全会议。

报导中并未详述敏昂莱预计在俄国停留多久。法新社报导，俄罗斯为缅甸盟友，也是缅甸军方主要的武器供应来源。

根据当地监督团体指出，缅甸军政府残酷镇压异议人士，至今至少有870名平民丧生。

联合国大会18日采取罕见举动，呼吁会员国「避免武器流入」缅甸，决议案在119国投赞成票下过关，俄罗斯等36国弃权，只有白俄罗斯投下反对票。

这项决议案没有到呼吁全球对缅甸实施武器禁运的地步，但要求缅甸军方「立即全面停止针对和平示威者的暴力行动」。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP