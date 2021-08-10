缅甸军方否认涉谋害驻联合国大使 矛头指向美国

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（法新社仰光10日电） 缅甸官方媒体今天报导，军政府和一起涉及攻击缅甸驻联合国大使的计画「毫无关系」，这起阴谋「是美国境内居民所为」。

军政府今年2月爆发政变，缅甸驻联合国大使觉莫敦（Kyaw Moe Tun）在联合国大会公然与军政府划清界线，军政府也随即以觉莫敦不服从国家命令和指示等理由将他解职。

美国检察官上周表示，已起诉两名涉嫌策划攻击觉莫敦的缅甸公民，这2人曾讨论雇用杀手以迫使觉莫敦辞职，如果对方拒绝，就要痛下杀手。

官媒「缅甸环球新光报」（Global New Light of Myanmar）今天引述军政府对此事件首度发表的声明报导：「缅甸和这起事件毫无关系。这个传闻的阴谋…是美国境内居民所为。」

28岁缅甸公民漂亨图（Phyo Hein Htut，音译）与20岁的叶亨佐（Ye Hein Zaw，音译），遭美国联邦法院起诉，最高可能遭处5年徒刑。

检方指出，漂亨图曾联系泰国1名与缅甸军方有往来的军火商。根据刑事诉状，这名军火商向漂亨图提及关于雇用杀手的计画，其中包括破坏觉莫敦的车辆使之发生事故。

根据缅甸人权监督团体，自政变发生以来，已有超过900名平民死于军方镇压。

在缅甸因叛国罪嫌遭通缉的觉莫敦，一再呼吁国际介入协助平息动荡、恢复文人政府。他上周写信给联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres），通报缅甸军方7月一连几天在西北部萨加因〈Sagaing）地区总计屠杀40名平民。

军政府否认这项指控，法新社也无法独立证实这项消息是否属实。（译者：陈怡君/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP