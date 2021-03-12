缅甸军方控翁山苏姬贪污 律师反批毫无根据

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（法新社仰光12日电） 缅甸前民选政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的律师今天表示，军政府指控翁山苏姬贪污「毫无根据」，是夺权的军事将领在「非法抹黑」。

缅甸自2月1日政变以来持续动荡。军方除了废黜、拘禁翁山苏姬，还以多项罪名指控她，包括非法持有无线电对讲机、违反2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制等。

军政府发言人昨天又指控翁山苏姬贪污，宣称一名遭到拘留的首席部长已承认曾用60万美元和10多公斤的黄金贿赂翁山苏姬。

翁山苏姬的律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）告诉法新社：「这项对国务资政翁山苏姬女士的指控毫无根据，尤其是关于美元和金条的部分，这是最令人捧腹的笑话。」

「我从没看过这样的非法抹黑。」

金蒙绍过去曾挺身对抗翁山苏姬政府，为两名报导洛兴雅（Rohingya）难民危机的记者辩护。现在这名资深人权律师说：「她（翁山苏姬）可能有她的缺点，但收贿与贪污不是她的特点。」

翁山苏姬也被指控违反通讯法与意图煽惑群众动乱，预计15日审讯，但金蒙绍迄今无法私下与她会面。

金蒙绍说：「我很泄气，因为我的客户没有获得辩护和公平受审的权利。」不过他仍在为15日的听审做准备。

他告诉法新社：「我不担心这4起诉讼（指控），但可能会有其他指控冒出来，案件可能愈堆愈高，产生一些不实罪名和指控。」

翁山苏姬2月1日被拘留后，至今未公开露面。

翁山苏姬的全国民主联盟（NLD）在去年11月大选赢得压倒性胜利，但军政府以选举舞弊为由，宣称夺权有理。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP