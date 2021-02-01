缅甸军方政变 各国政府怎么回应

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（法新社仰光1日电） 缅甸军方今天对民选政府发动政变，缅甸实质领袖暨诺贝尔奖得主翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）与她所属的「全国民主联盟」（NLD）多名领袖，今天清晨遭突袭逮捕。

军方麾下的电视台发布声明，声称这场拘捕行动是为了处理「选举舞弊」。

以下为各方反应：

● 美国

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）发布声明表示，美国反对任何企图改变缅甸去年11月民主大选结果的行为，「若不撤销相关举动，美方将对应负责任者采取相应措施」。

国务卿布林肯（Antony Blinken）则表示：「我们呼吁缅甸军方释放所有政府官员和公民领袖，尊重缅甸百姓在11月8日选举中展现的人民意志。」他还说：「美国与渴求民主、自由、和平与发展的缅甸民众站在一起。军方必须立即撤销行动。」

● 英国

英国首相强生（Boris Johnson）推文写道：「本人谴责缅甸政变一事，以及非法监禁翁山苏姬等文官。」他表示：「人民投票结果应受尊重，文人领袖应获得释放。」

● 中国

中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上回应，中国注意到缅甸发生的事情，正进一步了解情况。他表示，中国是缅甸的友好邻邦，「我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定」。

● 联合国

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）透过发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发布声明：「这一连串发展对民主改革是沉重的打击。」

声明中亦提及：「所有领导者必须为缅甸民主改革追求更大利益，展开有意义的谈话，避免诉诸暴力，并完全尊重人权与基本自由。」

● 日本

日本外务省在声明中表示：「我们要求释放国务资政翁山苏姬等今天遭拘禁的相关人士。」并敦促「军方迅即恢复缅甸的民主政治制度」。

● 德国

德国外交部长马斯（Heiko Maas）透过声明表示：「军方行为损害了缅甸迄今达成的民主变革。」他呼吁军方立即释放遭逮捕的政府和国会成员，包含翁山苏姬。

● 欧洲联盟（EU）

欧洲联盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天发表声明，强烈谴责缅甸军方发动政变，批评军方企图推翻缅甸人民的意愿及其民主机制，呼吁立即无条件释放翁山苏姬及总统温敏（Win Myint）等政治领袖。

波瑞尔指出，欧盟将在这个紧急问题上与国际伙伴保持联系，确保协调一致的回应。

欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）则推文写道：「本人强烈谴责缅甸政变一事，呼吁军方释放所有遭非法拘禁的人。」他表示「必须尊重选举结果，并恢复民主进程」。

欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen ）也推文表示：「本人强烈谴责缅甸发生的政变。」她呼吁军方「立即无条件释放」所有遭拘禁的人，并「遵循国家宪法和11月大选结果，恢复合法民选政府」。

● 澳洲

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）表示：「缅甸军方再度企图夺取国家控制权，并拘禁了国务资政翁山苏姬和总统温敏，澳洲政府对此消息深感忧心。」

她说：「我们呼吁缅甸军方尊重法治，透过合法机制解决争端，并立即释放所有文人领袖，以及所有遭非法拘禁的人。」

● 印度

印度外交部的声明表示：「我们注意到缅甸情势发展并深感忧心。印度向来坚定支持缅甸推动民主转型。我们深信必须维护法律与民主进程。」

● 土耳其

土耳其2016年亦曾发生军事政变。外交部透过声明表示：「我们强烈谴责缅甸军方夺权之举。土耳其反对任何政变，期盼遭拘禁的民选领导者、政治人物和文官可迅即获释。」

● 洛兴雅（Rohingya）

少数族裔洛兴雅领袖穆罕默德（Dil Mohammed）人在孟加拉首都达卡（Dhaka），他透过电话表示：「我们洛兴雅人强烈谴责这场意图扼杀民主的恶行。」他说：「我们呼吁全球社会挺身而出，不惜任何代价恢复民主制度。」

● 新加坡

新加坡外交部透过电子邮件发表声明：「新加坡对缅甸的最新局势表达严重关切。我们正在密切关注情势发展，期盼有关各方保持克制、持续对话，为正面结果及和平共同努力。」

● 印尼

印尼外交部长在声明中表示：「印尼也在此强调，所有选举争议应按现有合法机制处理。」他呼吁缅方自制并遵守东南亚国家协会（ASEAN，简称东协）宪章。

● 菲律宾、柬埔寨、泰国

菲律宾总统发言人罗奎（Harry Roque）表示，这个局势是「内部事务」，他说：「我们主要关心的是国人安全。必要时若需以飞机或军舰撤回我国国民，我们的武装部队都已准备就绪。」

柬埔寨强人总理洪森（Hun Sen）表示：「无论是东协成员或其他国家，柬埔寨对任何国家的内政均不予置评。」洪森在1997年从民选政敌的手中彻底夺权，其所属政党从此执政至今。

泰国副总理普拉威（Prawit Wongsuwan）表示此次缅甸军方行动「是他们国家的内部事务」。

● 孟加拉

孟加拉外交部发布声明表示：「孟加拉坚守并促进民主精神，期盼缅甸维护民主进程和宪法制度。作为友好邻邦，我们乐见缅甸和平稳定发展。」

● 北欧

挪威外交部推文写道：「我方谴责今天在缅甸发生的事情。我们呼吁军方领导人谨守民主规范，并尊重选举结果。」

瑞典外长林德（Ann Linde）说，缅甸文人领袖和其他「遭非法拘押者必须立即、无条件获释」。

丹麦外长库服特（Jeppe Kofod）表示：「军队受文人统治是迈向民主的重要原则。」

● 加拿大

由于缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）若主张自己依宪法行事，似乎于法有据。加拿大驻联合国大使李博（Bob Rae）推文评论，缅甸军方过去这样制定宪法，好让他们现在能做这种事。

李博写道：「2008年宪法是为了巩固军权、保护军方而量身打造。」

© 2021 AFP