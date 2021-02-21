缅甸军方暴力镇压和平抗议民众 欧盟强烈谴责

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（法新社布鲁塞尔20日电） 缅甸安全部队发射实弹造成2名示威抗议民众丧命后，欧洲联盟外交政策首长波瑞尔今天强烈谴责缅甸军方暴力对付和平示威抗议民众，并称欧盟将会「做出适当决定」。

欧盟执委会副主席兼欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）发推文表示：「本人强烈谴责缅甸军方暴力对付和平示威抗议民众，我敦促缅甸军方和所有安全部队，立即停止暴力对付民众。」

波瑞尔指出，22日在布鲁塞尔集会的欧盟各国外长「将会讨论缅甸境内最新情势发展，并做出适当决定。」

在此之前，缅甸安全部队今天在第2大城瓦城（Mandalay）发射实弹和橡胶子弹，驱散不满军方发动政变推翻民选政府的示威抗议民众，造成2人死亡，据紧急救护人员表示，其中一名男孩头部中弹丧命。

缅甸军方于2月1日发动政变，推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的民选政府。

欧盟执委会已于19日，针对另一抗议者于2月9日示威抗议期间，头部遭实弹击中伤重不治事件，做出回应。执委会一位发言人呼吁，针对那起死亡事件展开「透明」调查，并追究该负责人员的责任。

一位资深欧盟官员表示，欧盟外长22日集会时，可望迈向制裁缅甸军方官员。

© 2021 AFP