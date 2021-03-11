缅甸军方暴力镇压 联合国安理会强烈谴责

广告 继续浏览后续

（法新社纽约联合国总部10日电） 外交人员表示，联合国安全理事会（UN Security Council）今天无异议同意一份声明，以谴责缅甸军方动用暴力对付和平抗议者。

但声明中未用「政变」一词，也未提及如果上月夺权的缅甸将领不停止镇压，可能面临国际制裁。

这是安理会15个成员国1个多月来第2度就缅甸情势，罕见团结起来。

最新声明表示，安理会「强烈谴责使用暴力对付包括妇女、年轻人、孩童在内的和平抗议者」。

声明也提到，安理会「对于（缅甸）医护人员、公民社会、工会成员、记者和媒体工作者面临限制，表达深度关切，并要求立即释放被任意拘留的所有人」。

「安理会要求（缅甸）军方极度克制，同时强调，安理会正密切关注局势。」

声明也呼吁联合国缅甸事务特使柏其纳（Christine Schraner Burgener）尽速造访缅甸。瑞士籍的柏其纳曾与缅甸军政府联系，多次要求造访当地，但迄今未获允许。

安理会2月4日曾发布声明，表达「深度关切」缅甸情势，当时安理会只花2天时间协商声明用字。但这次协商过程较为费力，外交人员表示主要是遭中国卡关。作为安理会常任理事国的中国是缅甸的传统盟友。

© 2021 AFP