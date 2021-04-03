缅甸军方遭控不断空袭 万余平民流离失所

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（法新社仰光3日电） 缅甸武装团体克伦民族联盟今天控诉军政府使用「过度武力」，并表示军方持续空袭，已导致超过1万2000名手无寸铁的平民流离失所，以及包括儿童在内等多人丧命。

武装团体克伦民族联盟（Karen National Union）上月底攻下东部克伦邦（Kayin State）一座军事基地并杀害10名陆军军官后，军政府还以空袭报复。

克伦民族联盟一向直言抨击2个月前发动政变的军政府，并声称为数以百计反政变人士提供庇护。

克伦民族联盟今天发表声明，谴责军政府在3月27日至30日之间「不断轰炸与空袭是过度使用武力」，「导致许多人死亡，包括儿童」。

声明说：「这场空袭也使超过1万2000人逃离家园，造成一场严重的人道危机。」

军政府发言人则表示，军方只是针对克伦民族联盟夺走军事基地和杀害军官的第5旅。

发言人告诉法新社：「我们只有在当天发动空袭而已。」

然而克伦邦当地媒体与人权团体都表示，近来在各地发生多起爆炸与空袭事件。

约3000人在上月29日越过边境河流萨尔温江（Salween River）逃到泰国寻求庇护，但其中大多数人都在上月31日回到缅甸，泰国当局声称他们是「自愿」回国。（译者：陈怡君/核稿：徐崇哲）

© 2021 AFP