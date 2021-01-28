缅甸军方首长提及废宪 外界忧军事政变

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（法新社仰光28日电） 缅甸军方首长今天提及废除宪法的可能性，这引发外界强烈担忧，军方可能会以选举舞弊疑虑为由发动政变夺权。

翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的缅甸执政党「全国民主联盟」（National Leaguefor Democracy）去年11月大选赢得压倒性胜利，缅甸军方近几周以来持续宣称那场选举存在大规模舞弊。

缅甸2015年依据2008年军政府提出的宪法举行首场民主选举以来，文人政府和军事将领的权力分享协议，一直处于不稳定状态。

一名军方发言人26日拒绝排除军方全面夺权的可能性，以解决他所称的政治危机。

堪称缅甸权力最大人士、武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）今天在军方喉舌报「妙瓦底日报」（Myawady Daily）刊登的演说内容，也似乎呼应相同气氛。

敏昂莱表示，2008年颁布的宪法是「一切法律的母法」，应加以遵守。但他也警告，在特定情况下，可能「有必要废除宪法」。

缅甸军方数度要求选举委员会公布11月大选最终选举人名册，但一直未能如愿。

军方表示，要拿到选举人名册才能交叉比对是否有作票。军方声称，全缅甸共有860万起选举舞弊。

缅甸于2011年结束将近50年军事独裁统治，去年大选仅是其后的第2场民主选举。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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