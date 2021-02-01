缅甸军队总司令敏昂莱发动政变 暴露政治野心

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（法新社仰光1日电） 缅甸武装部队总司令敏昂莱自居对于重建缅甸民主有功，却见到军方势力在去年11月国会选举大败。于是他在距离正式退役仅剩数个月时间，发动政变取得政权。

缅甸原实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）领导的执政党「全国民主联盟」（National League for Democracy）去年大选赢得压倒性胜利后，缅甸军方今天以选举舞弊为由，逮捕翁山苏姬等高官，并宣布为期一年的紧急状态，由敏昂莱（Min Aung Hlaing）掌权，原副总统明穗（Myint Swe）担任代理总统。

敏昂莱因2017年指挥缅军对境内无国籍穆斯林少数族裔洛兴雅（Rohingya）进行残酷打压，而备受谴责，并遭到国际社会排挤。

社群网站脸书（Facebook）已封锁敏昂莱发言，理由是他煽动对遭到迫害的少数族裔发表仇恨言论。联合国（UN）调查人员也已呼吁以种族灭绝罪名，将敏昂莱和其他缅军最高层领袖起诉。

外界对敏昂莱种种侵犯人权的指控，他数年来几乎全盘坚决否认，并表示对洛兴雅采取的军事行动有正当理由，目的为了根除反叛势力。但这类行动已迫使约75 万洛兴雅难民逃往邻国孟加拉。

现年64岁的敏昂莱2011年接掌缅军总司令，当时前一代军方领袖才刚让缅甸从数十年军事统治转变为代议政治。他上任后野心勃勃展开昂贵的军队改造计画，换上现代化装备，并向中国、俄罗斯、以色列和其他武器出口大国购买新武器和新硬体。

不过，敏昂莱也暗示自己在今年稍晚满65岁后有从政企图心。65岁是他的强制退役年龄。

澳洲罗伊研究院（Lowy Institute）的缅甸分析家勒梅休（Herve Lemahieu）指出，敏昂莱「有过以平民身分参选的念头」。他认为敏昂莱很可能希望在军方支持的政党协助下，能登上更高官职；但由于军方在11月大选溃败，「他现在很可能估计，…靠选举无法继续掌权。」

敏昂莱在选前承诺会尊重选举结果，但他上周却突然暗示，如果政治僵局无法解决，有可能废止宪法，引发紧张情势急速升温。

勒梅休表示，如今敏昂莱大权在握，他很可能迅速采取行动并安排重新选举，且会「操纵选举」让结果对他有利。

勒梅休说：「我认为他（敏昂莱）将尝试让国家回到某种形式选举的常态，…翁山苏姬则将被禁止参选。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP