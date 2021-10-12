缅甸前总统温敏出庭 首度透露遭军方拘捕细节

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（法新社仰光12日电） 遭罢黜缅甸总统温敏（Win Myint）的律师表示，温敏12日就「煽动罪」首度出庭应讯时，透露自己在2月政变发生当日，拒绝了一项要求他下台以自救的协议。

律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）表示，现年69岁的温敏在法庭上回忆指出，2月1日政变当天一大早，2名资深军官进入他的房间，并「要求他以健康状况不佳为由，辞掉总统一职」。

金蒙绍说，结果「总统拒绝对方的提议，还说他身体状况很好。那些军官警告，如果总统不答应，就会受到严重伤害，但温敏告诉他们，他宁死也不会辞职。」

政变当天，首都奈比多（Naypyidaw）各地都发生了这类拂晓突袭事件。许多文人官员遭到拘押，缅甸再度沦入军方掌控。

温敏是前文人政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的长期盟友。如今他面临一连串指控，包括煽动、煽动叛乱等。

温敏和翁山苏姬的律师上周表示，他们不会在煽动罪审判中传唤辩方证人。

翁山苏姬将于本月稍晚首次出庭作证。

自政变爆发以来，缅甸境内局势一直动荡不安。各地发生大规模示威，边境地区军队与少数族裔叛军爆发新冲突，经济急转直下。

军方对异议人士进行残酷镇压，具体措施包括枪杀抗议民众、透过夜间突袭逮捕疑似异议人士、关闭新闻媒体、围捕记者等。

据当地监督组织，军政府迄今已冷血杀害逾千名平民。

© 2021 AFP