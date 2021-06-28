缅甸动荡加剧 百姓自卫团体起而武力对抗政府军

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（法新社仰光28日电） 今天公布的一项报告指出，缅甸后政变时期暴力升高，反对军政府的「自卫」武力加强采取行动。报告示警，若当局专擅权力持续镇压，将会有「重大」伤亡代价。

法新社报导，在缅甸若干地区，地方人士组成的「自卫武力」常以狩猎用步枪或工厂临时制作的武器，来对抗军政府。

「国际危机组织」（International Crisis Group ）今天表示，面对人民武装起义，缅甸国防军（Tatmadaw）料将动用军事力量对付平民百姓。

「届时将付出庞大的人命代价，特别是妇孺和年长者，暴力和流离失所将为他们带来巨大困难。」

国际危机组织表示，过去数十年从未发生战斗的地区，也已开始发生冲突，人权机构不得不急设新的供给线和运作站。

联合国上周表示，估计到目前为止，缅甸已有23万人因战争和安全因素无家可归。

早在政变前，缅甸境内就有20多个种族叛变团体与当局展开不同阶段的抗争；如今这些自卫团体让贫穷的缅甸更加动荡。

国际危机组织表示，缅甸反军方阵营成立的「全国团结政府」（National Unity Government）似乎也无力稳定局面。全国团结政府成员包括翁山苏姬、反政变抗议领袖及少数民族代表。

民兵组织和军方的冲突，一向多局限于乡村地区。

但目前情况已有所不同，安全部队和自卫团体上周在缅甸第2大城瓦城（Mandalay）发生枪战，造成至少6 人丧生。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP