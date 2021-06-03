缅甸动荡 ICRC、东协特使陆续会军头

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（法新社仰光/曼谷3日电） 缅甸发生政变后，社会持续动荡了4个多月。人道组织红十字国际委员会主席毛瑞尔今天与军政府领袖敏昂莱会面，东南亚国家协会（ASEAN）特使明天也将和敏昂莱会谈。

红十字国际委员会（ICRC）表示，毛瑞尔（Peter Maurer）今天在会中，恳请缅甸军政府对几个边境区域放宽人道援助管道。这些区域在政变过后，民族武装团体与军方的战斗升温。

根据声明，毛瑞尔也要求让红十字国际委员会恢复对缅甸监狱的「人道探视与活动」。

日本经济新闻引述熟悉内情的消息人士指出，敏昂莱（Min Aung Hlaing）并未表态，也没拒绝毛瑞尔的要求。

另外，缅甸一名高官不具名告诉法新社，汶莱外交事务部第二部长艾瑞万（Erywan Pehin Yusof）与东协秘书长林玉辉（Lim Jock Hoi）今天晚间抵达缅甸首都奈比多（Naypyidaw）。

这名官员说，特使明天上午将与敏昂莱会面，但未提供进一步细节。

缅甸自军方2月1日发动政变以来，情势一片混乱、经济已然瘫痪。根据当地监督组织，军方采取行动镇压异议，酿成超过800人死亡。

© 2021 AFP