缅甸危机四伏 柬埔寨：具爆发内战所有要素

（法新社新加坡5日电） 柬埔寨总理洪森（Hun Sen）即将出访危机四伏的缅甸，这个东南亚国家协会（ASEAN）轮值主席国警告，缅甸具备「爆发内战的所有要素」。

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缅甸去年爆发军事政变以来，局势一直动荡不安，超过1400人在维安部队扫荡异己的镇压行动中丧命。

今年东协轮值主席国柬埔寨的总理洪森，本月7、8日将出访缅甸，盼能缓解危机。

然而，柬埔寨外交部长巴速坤（Prak Sokhonn）警告，前景很不看好。他说：「缅甸政治、安全危机正在加深，已引发经济、卫生和人道危机。」

「我们认为，内战所有要素现都在台面上了。」

「当地有两个政府、多个武装部队、民众在从事他们所谓的公民不服从运动，全国各地还有游击战。」

巴速坤是3日在新加坡智库「尤索夫伊萨东南亚研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute）主办的演说中发表上述言论。

这场活动是按照「皇家国际事务研究所原则」（Chatham House Rule）进行。如果一个会议按此一原则举行，与会者可以使用在会议中得到的讯息，但不得透露发言人与其他与会者的身分与所属机构。

柬埔寨外交部昨天已许可法新社报导巴速坤的评论。

针对有人批评，洪森出访缅甸等同认可了缅甸军政府的合法性，对此，巴速坤提出反驳，说柬埔寨「当下的焦点是改善缅甸局势」。

他表示，种种努力会聚焦在和平路线图，以及东协各国领袖去年达成的「五点共识」。

洪森这次出访「是替进展铺路」，因为这将「创造一个建设性的环境来进行包容性对话、促进相关各方的政治信任」。

© 2022 AFP