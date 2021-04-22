缅甸危机方兴未艾 考验周末登场东协峰会

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（法新社仰光22日电） 泰国资深官员今天表示，周末举行的东南亚国家协会领袖峰会讨论缅甸政变危机，将考验东协的信誉和团结。与泰国西部接壤的缅甸境内，死亡人数和暴力事件正不断升高。

根据当地监测团体表示，自2月1日缅甸军方发动政变推翻文人政府领导人翁山苏姬以来，缅甸安全部队已杀害至少739人。

根据联合国特使安德鲁斯（Tom Andrews）表示，缅甸军方已加紧使用致命武力，试图平息反对军政府的大规模抗议，目前估计有25万人流离失所。

东协10个国家领导人及外交部长将于24日在雅加达针对日益加剧的缅甸危机举行会谈。

根据日经亚洲（Nikkei Asia）报导，缅甸军政府领导人敏昂莱将前往印尼参加峰会，这是他自2月1日发动政变以来首度出访。

敏昂莱的参与激怒维权人士、人权组织和由遭到罢黜缅甸议员组成的影子政府。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）和泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天上午通电话讨论这次峰会。

根据新闻声明内容，在谈话中，帕拉育承认缅甸局势是地区和平与稳定的棘手议题。

泰国外交部发言人塔尼（Tanee Sangrat）证实，帕拉育将派外交部长董恩（Don Pramudwinai）代他出席，因为他必须留在国内处理困扰泰国的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。

塔尼说，东协国家意识到国际上期望从会谈中取得具体成果。

菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的发言人今天表示，杜特蒂将不会参加周末在雅加达举行的东协峰会。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP