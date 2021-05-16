缅甸反军事统治冲突不断 至少6民兵遭军方杀害

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（法新社仰光16日电） 缅甸反军方统治的民兵组织今天说，境内发生几天的冲突后，至少有6名反军方民兵被杀；英国和美国都谴责军方对平民的暴力。

自从军方在2月1日政变中推翻文人政府领导人翁山苏姬以来，缅甸一直动乱不安。政变引发大规模抗议，军方试图用致命武力平息。

反抗军事统治的一些人成立使用自制武器的地方民兵，保护自己的城镇免受安全部队的侵袭。根据缅甸监督团体表示，安全部队已造成至少790名平民丧生。

缅甸西部钦邦（Chin）敏达县（Mindat）已成为动乱的热点，一些居民建立钦邦防卫部队（CDF）。

钦邦防卫部队发言人表示，本周「我们至少有6名成员被杀、10多人受伤」。他说，还有5名敏达县居民被军方逮捕。

由于全国各地的行动数据被封锁，有关战斗的细节公开得相当缓慢，而由于当地人害怕遭到报复，实地核查变得更加困难。

这名不愿透露姓名的发言人告诉法新社，钦邦防卫部队战士放火烧毁几辆军用卡车，并伏击增援部队，军方则用大炮攻击城镇。

他说，钦邦防卫部队今天已撤退到丛林中。

他说，敏达县从13日开始就处于戒严，留在当地的居民因为害怕成为军方的目标而不敢离开家园。

美国和英国驻缅甸大使馆15日对敏达县动乱示警，呼吁安全部队停止暴力。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2021 AFP