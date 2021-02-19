缅甸反政变抗议出现首名死者 女子头部中弹不治

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（法新社仰光19日电） 缅甸首都奈比多（Naypyidaw）一名刚满20岁的女性在上周的反政变抗议活动期间头部中弹；收治她的医院今天表示，这名女性已经死亡。她是这波反政变运动迄今首名已知死者。

缅甸军方本月1日拘捕文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）、夺取政权后，这名叫做苗兑兑凯（Mya Thwate Thwate Khaing）的女子9日参与奈比多的大规模反政变抗议。

当天维安部队朝抗议者发射橡胶子弹，场面转趋暴力。但医师随后告诉法新社，至少有两人被实弹击中，身受重伤。

一名医院人员今天证实苗兑兑凯于上午11时死亡，还说下午3时将由一个委员会勘验遗体，因为「这是一起不正义的案件」。

这名医师表示：「我们会记录（死因），并送一份副本给有关当局。我们将追求正义并继续前进。」

他还说，自从苗兑兑凯入住加护病房后，医院同僚面临庞大压力，有些人已因压力太大而离职。

从军方发言人转任新闻部副部长的绍敏通（Zaw Min Tun）本周证实苗兑兑凯中弹；他表示，当局会继续调查此案。

苗兑兑凯遭枪击后，成为示威群众反抗的象徵。抗议者在示威时举着印有她肖像的布条，要求实现正义。

© 2021 AFP