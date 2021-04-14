缅甸反政变民众泼红漆 誓言恢复民主

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（法新社仰光14日电） 缅甸反政变示威民众今天在大街上泼红漆，象徵示威运动血流成河，以及政变以来已有超过700人死于军事镇压。有人高举染上红漆的三指，纪念牺牲者的同时表达奋战到底的决心。

自缅甸军方2月1日发动政变、软禁民选领袖翁山苏姬以来，政府功能停摆、经济停滞，军方肆无忌惮武力镇压各地大规模示威行动。当地监督团体证实至少714名平民死亡，且实际人数恐远高于此。

本周是缅甸新年泼水节，传统上民众会在街头热闹打水仗欢庆，如今庆祝活动全都取消。

示威者以泼水节作为号召，各地城镇的公车站与人行道上今天都被泼上红漆。

来自仰光的一名示威者告诉法新社：「『流血示威』的目的，是要记得那些为争取民主而牺牲的烈士。」

他说：「我们不应该欢乐过节，我们必须为流血牺牲的烈士感到伤悲，我们必须竭尽所能奋战到底。」

在缅甸第2大城瓦城（Mandalay），街头也可见红漆四溅，上头写着「军事独裁垮台」、「推翻恐惧的时代」、「街道上的血还没干」。

示威者在仰光郊区的一处人行道上泼了一地红漆，上头写着：「亲爱的联合国你们好吗？我希望你们安好，但就缅甸而言，我们都快死了。」

© 2021 AFP