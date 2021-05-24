缅甸反政变民兵与安全部队爆冲突 数十军警丧命

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（法新社仰光23日电） 反对缅甸军政府的战士表示，反政变的武装团体今天在东部城镇与缅甸安全部队发生激烈冲突后，击毙数十名安全部队成员。

自缅甸军方2月1日发动政变后，当局以致命武力镇压异议人士，缅甸一直处于混乱状态。根据当地一个监督机构，平民死亡人数已攀升到至少815人。

这类暴力事件促使一些反军政府运动人士在自家乡镇成立所谓的「人民防卫部队」（PDF），使用自制武器与安全部队对抗。

缅甸安全部队周末在东部地区与武装团体爆发冲突，特别是在克耶邦（Kayah State）的德莫索镇（Demoso），以及邻近的掸邦（Shan State）。

化名赛怀（Thet Wai）的一名人民防卫部队成员说，今天至少有20名警察丧命，人民防卫部队在首都奈比多以东的掸邦莫拜尔镇（Moebyel）攻陷一处警察局。

地方媒体报导，武装人员纵火焚烧警察局，还俘虏4名安全部队成员。

29岁的赛怀告诉记者：「我认为，今天是征服（安全部队）的一天。但我也很担心，因为我们今天目睹了空袭和装甲车。他们拥有比我们精良的武器。」

他说，缅甸军方晚间出动直升机，对克耶邦的德莫索镇发动空袭。

另一名民兵战士在德莫索镇说，今天至少有13名缅甸士兵丧命，己方也有4名成员受伤。

他说：「我们打算攻占警察局，但他们发动空袭，我们无力阻挡装甲车驶入城镇。我们必须撤兵。」

少数民族武装团体「克伦尼民族进步党」（Karenni National Progressive Party）的高阶领导人说，这场战事一直持续到今晚。克伦尼民族进步党据点在克耶邦。

他也证实军方出动装甲车和直升机，并以迫击炮攻击克耶邦首府垒固（Loikaw）和德莫索镇。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP