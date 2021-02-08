缅甸反政变示威升温 军方示意可能镇压

广告 继续浏览后续

（法新社仰光8日电） 缅甸反军事政变的抗议声势日益浩大，数以万计的民众走上街头，要求释放民选政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）。缅甸将领今天严正警告别再进一步抗争。

随着一波不服从运动扩散至缅甸全国，且作风愈来愈大胆，国营缅甸广播电视台（MRTV）今天警告，反对军方接管政府属违法行径，同时示意可能发动镇压。

MRTV播报员朗读的声明指出：「必须依法采取行动，藉有效步骤反制干扰、阻碍和摧毁国家稳定、公共安全和法治的犯行。」

到目前为止，缅甸军方仍自我克制，不使用致命武力来平息遍地开花的示威。但随着压力升高，镇暴警察今天在首都奈比多（Naypyidaw）发射水炮，试图驱散聚集在公路上的数千群众。

根据现场一名摄影师，水炮射入群众之间，造成至少两名示威者受伤。

缅甸军方上周拘押翁山苏姬和她所属的「全国民主联盟」（NLD）其他数十名成员，终结十年来的文人统治，并招致国际广泛谴责。

上周末有数以万计的民众参与集会，进行首场大规模反政变活动。今天这波运动持续扩大，国内主要地点出现规模更大的抗议，一场全国罢工也同时展开。

在商业之都仰光（Yangon），纺织工人、公务员和铁路员工纷纷离开工作岗位。

参与抗议的28岁成衣厂工人宁塔辛（Hnin Thazin）告诉法新社：「今天是工作日，但我们就算会被扣薪也不上工。」

18岁建筑工人齐敏（Chit Min）出席仰光的集会，他说自己对翁山苏姬的忠诚，超越目前对自身财务状况的忧心。

缅甸第二大城瓦城（Mandalay）也出现类似的大规模游行，许多人手持翁山苏姬的照片，并挥舞全国民主联盟的红旗。

另外，从邻近中国的木姐（Muse）到南部城市土瓦（Dawei）、巴安（Hpa-an）等多个地点，也传出有大型集会。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2021 AFP