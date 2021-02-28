缅甸反政变示威当局暴力清场 传至少3死

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（法新社仰光28日电） 缅甸安全部队今天暴力驱散国内各地的反政变集会，南部土瓦市传出至少3名抗议者在镇压行动中死亡。

缅甸军政府本周末加强使用武力对付大规模街头运动。这些民众要求军方交出权力，同时释放被驱逐下台的文人领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）。

缅甸军警为试图遏制国内的公民不服从运动，近几周曾对示威者发射橡胶子弹、施放催泪瓦斯和水炮，还传出使用实弹的零星个案。

当局今天上午再度动员大批军警，以驱散国内几个区域因响应网路号召而不断增加的群众。

根据一名医师志工和当地媒体报导，维安部队在南部沿海枢纽土瓦市（Dawei）朝集会群众进逼时，共有3 人死亡、至少20人受伤。

救护人员瞥绍亨（Pyae Zaw Hein）告诉法新社，3 名死者「遭实弹击毙」，伤者则是被橡胶子弹击中。他说：「可能还有更多人员伤亡，因为一直有伤者进来。」

当地媒体「土瓦观察」（Dawei Watch）证实这次事件有3人丧命。

在商业重镇仰光市（Yangon）的市中心，员警在抗议预计开始时间的几分钟前展开清场，但目前还不清楚警方是否动用实弹。

人在仰光市中心区域的29岁小学老师艾美乔（Amy Kyaw）说：「我们一到，警方就开始射击。他们没开口警告，有人受了伤，一些老师还躲在邻居家。」

社群媒体直播的画面显示，维安部队在仰光使用催泪瓦斯驱离一些民众，在更往北的文化之都瓦城（Mandalay）也动用了水炮。

自2月1日军方接管政府以来，缅甸持续出现大型示威，还有人发起公民不服从运动，鼓励公务人员罢工。

今天的镇压行动，与当局昨天在缅甸各地的一波暴力行动情况类似。昨天的反政变集会群众虽然愤怒，但大致和平。

数名记录昨天维安部队攻击行动的记者遭到拘留，其中包括一名仰光的美联社摄影记者。警察还在仰光市主要大学附近发射数枚闪光弹来清场。

根据监督团体「缅甸援助政治犯协会」（Assistance Association for Political Prisoners），缅甸自发生政变以来，已有超过850人遭到逮捕、指控或判刑。

预料这项数字将在周末的镇压过后大幅攀升。国营报社报导，光是昨天就有479人被捕。

© 2021 AFP