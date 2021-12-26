缅甸小镇逾30人遭屠杀 儿童慈善机构2人下落不明

（法新社曼谷25日电） 缅甸东部一座城镇包含妇女儿童在内的30多具遗体被人烧得焦黑，拯救儿童基金会（Save the Children）2名成员也下落不明。

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缅甸军方今年2月发动政变，全国迄今动荡不安。为抵抗军政府，「人民防卫部队」（People's Defence Forces）在全国各地如雨后春笋般涌现，让军方陷入无止境的血腥冲突与报复之中。

今天出现在社群媒体的照片显示，东部克耶邦（Kayah State）普卢索镇（Hpruso）一条公路上有两辆烧毁的卡车和一辆汽车，车内有多具烧焦遗体。

观察组织「缅甸见证」（Myanmar Witness）表示，经查核，当地媒体和抗议人士说法无误，即「包括妇孺内的35人于12月24日在普卢索镇遭军方焚烧杀害」。

拯救儿童基金会今晚表示，旗下2名缅甸工作人员遭到牵连，至今下落不明，但这两人的「私人车辆证实遭到攻击、被火烧毁」。

拯救儿童基金会透过声明表示，这两名人员当时刚执行完人道工作，正在返家的路上。这起事件已使得基金会暂停多个地区的任务。

执行长艾辛（Inger Ashing）说：「有人针对无辜平民和我们工作人员发动暴力行为，让我们深感震惊。拯救儿童基金会员工是致力奉献的人道主义者，支持缅甸各地数以百万计有需要的儿童。」

今年10月时，拯救儿童基金会位于西部丹郎镇（Thantlang）的办公室，也在反抗人士与军政府的冲突之中遭军政府的炮火摧毁，另有数十间房屋被夷为平地。

缅甸军政府先前的说法则是，他们的军队昨天在普卢索镇试图拦下7辆驾驶方式「可疑」的车辆，随后遭到攻击。

军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）向法新社表示，军队在接下来的冲突中击毙一些人，不过并未提供细节。

© 2021 AFP