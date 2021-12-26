缅甸小镇遭屠戮联合国震惊

（法新社美国联合国26日电） 媒体报导，缅甸东部有座城镇至少35个平民遭杀害，他们的遗体化为焦尸，联合国人道事务与紧急援助副秘书长葛瑞菲斯今天对此深感「震惊」，并要求缅甸政府展开调查。

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法新社报导，非营利组织「拯救儿童基金会」（Save the Children）的两名工作人员仍下落不明，此前他们的驾车及其他几辆车在缅甸东部的克耶邦（Kayah State）遇袭并且被焚毁，当地人权监督团体与媒体谴责这是军政府部队所为。

葛瑞菲斯（Martin Griffiths）发表声明说：「我谴责这桩恶行，还有缅甸全境所有针对平民百姓的袭击，这些暴行是国际人道法规所不容，呼吁缅甸当局针对这起事件立即展开全面及透明的调查，使施暴者立即受到法律制裁。」

缅甸军方今年2月发动政变，全国迄今动荡不安，据当地观察团体说法，有超过1300人在军政府镇压行动中丧命。

为抵抗军政府，「人民防卫部队」（People's Defence Forces）在全国各地涌现，让军方陷入无止境的血腥冲突与报复之中。

观察组织「缅甸见证」（Myanmar Witness）表示，经查核，当地媒体和抗议人士说法无误，即「包括妇孺内的35人于12月24日在（克耶邦）普卢索镇（Hpruso）遭军方焚烧杀害」。（译者：曹宇帆）

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