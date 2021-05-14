缅甸撤告 释放日籍记者北角裕树

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（法新社仰光14日电） 日籍记者北角裕树先前在采访缅甸政变余波时被逮捕，日本政府今天表示，在外交斡旋下，北角所受指控都已撤销，即将返国。

北角上月被捕后，一直关押在仰光的音山监狱（Insein Prison）。

在缅甸军政府镇压反政变抗议群众的过程中，至少有80名记者被捕。根据独立监督组织「报导东协」（Reporting ASEAN）统计，缅甸全境现有45名记者和摄影记者被拘留。

日本外务大臣茂木敏充证实，北角最快今天会被送回日本。茂木表示，日本透过「不同管道」敦促缅甸释放北角，过程「很费劲」。

茂木在东京对媒体说：「在这些努力下，缅甸当局昨天宣布会撤销告诉。」他还说：「目前，日本驻缅甸大使馆正在协助，帮他把东西从公寓搬出来，让当事人得以返国。」

国营的缅甸广播电视台（MRTV）昨天报导，「为与日本和解并改善双边关系」，对北角的指控都已撤回。国营媒体提到，稍早的调查结果显示，北角「支持示威群众」。

缅甸新修订的刑法将散播假新闻、批评政变或鼓励军人及公务员违抗视为犯罪，北角是依据新法而被告。一旦被定罪，须面临最长3年有期徒刑。

北角曾于今年2月被捕，但很快获释，他是政变发生后被告的外国记者头一人。另有一名波兰籍摄影记者3月在采访示威时被捕，近两周后获释，被逐出缅甸。

当地维权团体估计，自2月1日政变后，缅甸各地爆发示威，安全部队迄今已杀害逾780人。

© 2021 AFP