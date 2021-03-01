缅甸政变后首开庭 翁山苏姬视讯应讯

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（法新社仰光1日电） 缅甸民选政府实质领袖翁山苏姬2月1日在军政府发动的政变中被拘捕后便未再现身，她今天透过视讯面对法院开庭，据称看起来健康情况还可以，就是略嫌消瘦。

市朝无武装的示威者开火，联合国表示有确切资讯显示至少18人死亡。

监督团体「缅甸援助政治犯协会」（Assistance Association for Political Prisoners）估计，自军政府2月1日政变以来，已有约30人死于镇压。

缅甸军方2月1日发动政变，逮捕民选领袖翁山苏姬和所属政党「全国民主联盟」（NLD）许多高层，并宣称去年11月大选舞弊，而全民盟当时大获全胜。军方夺权引发数以十万计民众走上街头，缅甸局势自此陷入动荡之中。

缅甸军政府此举终结了仅肇生10年的民主政治，75 岁的翁山苏姬被捕后一直未现身，而军方称大选舞弊实属证据薄弱

缅甸军政府给翁山苏姬安的两项指控更被国际社会嗤之以鼻，指控她涉及疫情期间违法进口无线对讲机和举办造势集会，据报导翁山苏姬被关在首都奈比多。奈比多是军方在过去独裁统治期间所建的偏远都城。

翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）告诉法新社，他在今天排定的庭讯前仍无法与翁山苏姬讲上话。今天的庭讯主要是准备庭，翁山苏姬也很可能仅为视讯应讯。

金蒙绍表示，希望法院能正式核准他作为翁山苏姬辩护律师的身分，「若不立即让她有辩护律师...会对她十分不公」。

老练人权律师的金蒙绍说，准备庭的重点放在审理程序安排和订出审理相关期程。

© 2021 AFP