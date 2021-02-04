缅甸政变后 年轻世代既想反抗又担心镇压

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（法新社仰光4日电） 缅甸1日爆发军事政变后，年轻世代低调待在家中，一方面在社群媒体上疯狂关注有关逮捕的谣言，一方面评估是否要走上街头公然反抗军方。

自从缅甸军方1日破晓突袭拘禁文人政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）和数名重要阁员后，缅甸民众对于国家初生的民主戛然而止，纷纷在家中酝酿怒火。

缅甸青年世代还太年轻，不记得上次军方掌权是什么情况。这回他们表示，如果被夺权的领袖未发出明确信号，或早前民运老将未提供指引，他们不太可能出面对抗目前在街头来回巡逻的军队。

艾耶（Aye）表示：「我们有心理准备，也怀抱愤怒和焦虑。」但接下来是否会出现任何行动，都得由「有能力领导的人」来发动。她和其他接受法新社访问的缅甸青年一样，担心遭到报复而要求隐藏真名。

艾耶生于1988年，当年正是缅甸爆发全国大规模反军方统治示威，最终有数以千计民众在冷血镇压下丧命。

当年示威潮虽未能推翻军政府，但促使许多缅甸知名异议人士崛起，包含国际知名度暴升、被视为缅甸反抗势力代表人物的翁山苏姬。

翁山苏姬遭到软禁期间，艾耶在一处难民营成长。她2015年搬回缅甸，这年正是翁山苏姬的政党在大选中赢得压倒性胜利，取得政权。

艾耶认为，如今随着军事政变粉碎缅甸民主的未来，她在商业首都仰光开店的生意前景也被「完全摧毁」。

她和友人可可（Ko Ko）已转为开始囤积粮食、水和其他必需品，万一发生逮捕或流血事件，两人打算将店面当作亲近友人的庇护所。

22岁的可可表示，他1日一早起床听到邻居播放宣布政变的紧急广播后，便一直处于震惊困惑状态。

「大家都知道现在不是抗议的时候。」他说，他和同样急着提领存款的邻居在银行排队将近一小时，这点更令他担心。（实习编译：陈羿/核稿：张正芊）

© 2021 AFP