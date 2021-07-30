缅甸政变将满半年 疫情下民众持续抗争

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（法新社仰光30日电） 缅甸今年2月1日发生军事政变，民选政府实质领袖翁山苏姬遭拘留，至今超过900人在血腥暴乱中身亡，数千人被捕。政变将在8月1日届满6个月，尽管疫情肆虐，缅甸的抗争仍持续中。

回顾2月1日政变当天，军方展开破晓突袭，翁山苏姬与她的幕僚遭到软禁。这场政变结束了缅甸10年以来的民主实验，回归曾经长达半世纪的军事统治。

翁山苏姬的缅甸全国民主联盟（NLD）在2020年11月的选举获得压倒性胜利，军方以大选存有「大规模舞弊」和选委会未适当因应为由，将政变合理化，但受到全球谴责，从教宗方济各到美国总统拜登都替翁山苏姬发声。

民间的反抗从人民敲打锅碗瓢盆开始，这种动作在缅甸传统上是用来驱赶邪灵。军政府企图封锁社群平台，包括缅甸人普遍爱用的脸书等，其后更采取夜间断网措施。

在2月6、7日周末，大批民众上街示威，要求释放翁山苏姬。接下来数周，全国各城市和村庄的抗争规模扩大到总计数十万人。

工人在2月8日举行全国罢工。2月9日，群众在首都奈比多（Naypyidaw）示威游行，警方朝群众开枪，击中1名19岁女孩头部。女孩在10天后身亡，成为首位死亡的示威民众。

华府很快宣布对多名缅甸军事官员实施制裁，包括缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing），英国与欧盟跟进。

3月11日，军方对街头抗争的镇压升级，国际特赦组织（Amnesty International）表示，已记录下军政府的暴行，包括对手无寸铁的示威民众动用战地武器。

次日，联合国人权专家指控缅甸军方，犯下违反人道罪。

3月27日缅甸军人节，超过100名平民在示威时惨遭杀害，是政变以来最血腥的一天。

在街头抗争之外，由遭到罢黜的翁山苏姬所属政党议员组成的影子政府 「全国团结政府 」（National Unity Government）努力争取国际支持，并在翁山苏姬缺席的情况下，领导反抗军政府。

不过全国团结政府内部严重分裂，一方是效忠翁山苏姬的守旧派，另一是渴望革新的进步派。这个影子政府最近邀请缅甸洛兴雅（Rohingya）族加入对抗军政府行列，而原本的翁山苏姬政府甚至避谈洛兴雅。

6个月已过去，对许多现仍抗争的民众而言，这场革命必须超越翁山苏姬数十年前领导的运动，以永久根除军方主宰缅甸的政治与经济。

一名33岁的医师因为加入抗争遭到革职。他告诉法新社： 「我们罢工不是为了（翁山苏姬的）缅甸全国民主联盟，而是不希望我们的下一代和我们一样活在军事统治之下。」

© 2021 AFP