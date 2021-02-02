缅甸政变民主蒙尘 拜登制衡筹码有限

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（法新社华盛顿2日电） 缅甸军方发动政变，让展开10年民主过渡的缅甸重回军政府时代，考验美国总统拜登提倡民主决心；专家表示，和当年美国在缅甸孕育民主过渡不同，拜登如今筹码有限。

缅甸的民主进程最初被誉为前总统欧巴马的重要成就，这代表一个长期封闭的国家走向开放；当时，拜登是欧巴马的副手。

缅甸实质领袖翁山苏姬和多位政府高层昨天突遭军方拘捕。曾享誉国际的人权领袖翁山苏姬，因漠视缅甸军方对少数族裔洛兴雅人的暴行，在西方的声望已大不如前。

拜登今天发表言辞强烈的声明，呼吁缅甸军方立即放弃所夺取的权力，并释放已逮捕的社会运动人士与官员，美国也将对破坏缅甸民主过渡者问责，并检视已经取消的制裁。

拜登说：「美国会在任何民主遭受攻击的地方，站出来捍卫民主。」

然而，前美国驻缅甸大使米德伟（Derek J. Mitchell）说，美国已不再拥有和10年前相同的筹码。

他说：「我认为，洛兴雅危机导致形势严重倒退，这显然有充分理由，因为我们必须大声疾呼并采取行动，反对这类种族灭绝行动，但代价就是牺牲双方关系。」

智库卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）成员迪马乔（Suzanne DiMaggio）说，拜登政府应尝试外交途径，而非走上前总统川普几乎每天嚷着要祭出制裁的老路。

她说：「对拜登政府而言，缅甸（政变）是出乎意料的初期考验，拜登政府强调人权和民主是美国外交政策的基石。」

「下一步则是在获得两党国会议员罕见支持的情况下，迅速派遣一名高级特使到奈比多。」奈比多是缅甸15年前新定的首都。

缅甸武装部队总司令敏昂莱自居对重建缅甸民主有功，却在距离正式退役仅剩数个月时间，发动政变取得政权，暴露其政治野心，然而美国能与之抗衡的选项有限。

敏昂莱因指挥缅军残酷打压境内无国籍穆斯林少数族裔洛兴雅人，已遭美国列入旅行和金融制裁名单。

美国智库战略暨国际研究中心（CSIS）东南亚专家希柏特（Murray Hiebert）说：「发表声明很容易，但要想清楚下一步却很困难。」

他说：「你还能做什么？我想你可以制裁几个军方企业。那或许会带来一点压力，因为它们如此广泛地深入经济各个层面。」

美国可以与之协调的主要国家是日本和印度，它们是与缅甸关系友好的美国亲密伙伴；缅甸几天前才从印度获得150万剂2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗。

希柏特说，他认为中国实际上与翁山苏姬关系较好，因为比起缅甸军方，文人政府对北京的一带一路倡议较有兴趣，但随着西方国家准备紧缩关系，缅甸军政府可能别无选择，只能依靠中国。

拜登承诺将重新聚焦与盟友的关系，东南亚许多国家都希望看见华盛顿制衡北京。

希柏特说：「缅甸情势让这项目标变得更加困难。」

© 2021 AFP