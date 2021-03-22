缅甸政变波及 法国电力集团参与水坝计画喊卡

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎21日电） 法国电力集团（EDF）今天表示，他们参与组成的国际财团，已决定暂停在缅甸的15亿美元（约新台币430亿元）水力发电大坝计画，以因应缅甸上月军事政变。

法新社报导，根据非政府组织汇集统计，缅甸自2月1日军事政变以来，有近250人证实丧生，另有2300多人遭逮捕。

美国、欧洲联盟、联合国等国际齐声谴责，但目前为止仍未能阻止缅甸军方血腥镇压示威群众。

法国电力集团发言人今天向法新社提到水坝计画时说：「这个计画已经暂停。」

瑞丽江3号（Shweli-3）671百万瓦水力发电计画，目前仍处于初期筹划阶段，是由一个国际财团所经营，成员包括法国政府持大多数股份的法国电力集团、日本丸红株式会社与缅甸公司Ayeyar Hinthar。

非政府组织乐见这项决定；社运团体「缅甸正义」（Justice for Myanmar）指称水坝计画所在位置掸邦（Shan State），目前「持续存在冲突和系统性严重违反人权的情况」。

法国电力集团致函「缅甸正义」表示，「尊重基本人权」是集团所有计画的一项条件；这封信公布于非政府组织「缅甸正义」网站。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP