缅甸政变隔天 军方将领仍牢牢掌控情势

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（法新社仰光2日电） 缅甸军方昨天发动精准的政变，并拘禁国家民主英雄翁山苏姬，今天情势似乎仍牢牢掌控在军事将领手中。

缅甸最大城市暨商业首都仰光，今天街头几乎不见安全戒备升级迹象。这显示缅甸军方未面临大规模群众示威，所展现出的安心程度；他们也对国际间排山倒海的谴责声浪沉默以对。

一名缅甸计程车司机今天一早受访时说：「我们想站出来表达不满，但妈妈苏（即翁山苏姬，Aung SanSuu Kyi）在他们手上。所以我们此刻能做的不多，只能保持安静。」

缅甸军方赶在新国会预定开议前，昨天发动闪电政变，逮捕翁山苏姬在内数名执政党「全国民主联盟」（National League for Democracy）领袖。军方以去年11月大选有大规模舞弊为由，替夺权辩护。全国民主联盟在这场大选赢得压倒性胜利。

美国总统拜登（Joe Biden）昨天要求缅甸尽快恢复民主，并警告华府可能重启制裁。

全国民主联盟发言人苗纽（Myo Nyunt）对法新社表示，翁山苏姬和总统温敏（Win Myint）昨天破晓前在首都奈比多（Naypyidaw）遭到拘押。一名同党国会议员说，两人遭到居家软禁。

一位要求匿名的全国民主联盟国会议员告诉法新社，他们被告知不需要担心遭软禁的翁山苏姬和温敏，「然而我们依旧担心。如果我们能见到他们在家中的照片，会松一口气」。

另一名因畏惧军方而要求匿名的全国民主联盟国会议员透露，他们在议员宿舍的生活如常，但整个舍区就像座「露天拘留所」，「我们不准走出去。我们很担心」。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

© 2021 AFP