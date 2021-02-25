缅甸政局动荡 31国NGO吁联合国祭武器禁运

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（法新社纽约联合国总部24日电） 来自31个国家近140个非政府组织今天连署公开信，呼吁联合国安理会紧急对缅甸实施武器禁运。缅甸本月初发生军事政变，政局陷入动荡。

这封信写到：「联合国安理会应该紧急对缅甸实施全球武器禁运，以因应这场军事政变，并阻止军政府进一步滥权。」

信中继续写道：「允许转运武器到缅甸的各国政府，包括中国、印度、以色列、北韩、菲律宾、俄罗斯和乌克兰，应该立即停止供应任何武器、弹药和相关装备。」

上述被点名的国家中，有3国目前为安理会成员国，即拥有否决权的永久成员国中国、俄罗斯，以及非永久成员国印度。

非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）执行主任罗思写道：「鉴于对洛兴雅人（Rohingya）的大规模暴行、数十年来的战争罪行，并推翻民选政府，联合国安理会起码能做的，是对缅甸施行全球武器禁运。」

包含数十个亚洲非营利组织签字的这封信写道：「安理会也应该实施锁定目标的制裁措施、全球旅行禁令，并冻结军政府和军事集团领导阶层的资产。」（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP