缅甸断网仍爆示威潮 传网路连线已部分恢复

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（法新社仰光7日电） 根据追踪网路状态的组织NetBlocks通报，缅甸网路服务今天已局部恢复。尽管当地发生军事政变后，全国网路连线遭到封锁，仍抑制不了民众的怒火和抗议声浪。

缅甸军方1日推翻民选政府实质领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，昨天下令切断全国网路连线。然而在社群网站脸书（Facebook），仍可见到若干直播影片呈现数以千计缅甸群众在首都仰光街头游行抗议。

Netblocks今天稍早表示，目前缅甸网路连线只有平常水准的14%；随后又在推特发文表示：「缅甸断讯后，数家供应商证实，当地时间下午2时起，部分网路连线已恢复。」

Netblocks还说，缅甸的社群媒体平台今天下午仍无法登入。不过，缅甸国营电信（MPT）、Ooredoo、挪威电信（Telenor）和Mytel等电信商的手机用户，目前已能使用行动上网和Wi-Fi连线。

联合国（UN）指派的缅甸人权特别报告员安德鲁斯（Tom Andrews）今天则在推特发文说，网路断线具有危险性，也违反人权。

他写道：「（缅甸）军事将领现在试图藉由切断几乎所有上网管道，来瘫痪公民抵抗运动，并让外界无法得知（缅甸）情势如何。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP