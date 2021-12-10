缅甸无声罢工 抗议军方统治

（法新社仰光10日电） 缅甸军方今年2月发动政变罢黜文人政府领袖翁山苏姬，一群反政变示威者今天则发起「无声罢工」，全国各地商家歇业且各城市街道空无一人，以抗议军方的统治。

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法新社报导，据当地人权监督团体指出，这个位于东南亚的国家自2月政变以来动荡不安至今，经济凋敝，超过1300人被安全部队杀害。

法新社记者目击，缅甸商业大城仰光市中心街头空荡荡，摊贩不见踪影且交通稀疏。

缅甸知名的佛教圣地大金寺（Shwedagon Pagoda ）也悄然无声。这处佛寺向来观光客与朝圣者络绎不绝，人声鼎沸。

第2大城瓦城（Mandalay）的居民说：「餐厅、商店与主要市场全部歇业，一大早摊贩都不见了，也看不到晨起散步的民众。」

当地媒体播放的画面也显示，位于东南部的城市毛淡棉（Mawlamyine）至北部实皆省（Sagaing Region）各城镇，街头杳无人烟。

位于仰光的美国大使馆呼吁美国公民今天别上街，并称安全部队暴力镇压集会或抗议民众的风险升高。

当地时间下午4时许，邻近仰光的几处周遭地带响起群众鼓噪的掌声，藉此宣告罢工结束。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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