缅甸暴力升温 新任联合国特使深表关切

（法新社仰光27日电） 新任联合国缅甸事务特使海泽（Noeleen Heyzer）今天表示，她对缅甸暴力升级「深为关切」，并呼吁军政府与反对阵营在新年停火。

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海泽在10月被指派出任联合国缅甸特使以来的首篇声明中说，她「对于克伦邦（Kayin State）和缅甸其他地区的暴力持续升级，深为关切」。

缅甸当地观察团体称，反对军政府2月政变的全国抗议活动遭到血腥镇压，超过1300人丧命，逾1万1000人被捕。

联合国和东南亚国家协会（ASEAN）等试图以外交手腕解决缅甸危机，但到目前为止进展不大，缅甸军方拒绝与反对他们夺权的一方接触。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）10月指派来自新加坡的联合国资深官员海泽（Noeleen Heyzer）担任缅甸特使，接替瑞士外交官柏其纳（Christine Schraner Burgener）。

此外，媒体报导，缅甸东部克耶邦（Kayah State）至少35名平民在24日一场攻击中遭杀害、遗体化为焦尸，联合国官员昨天对此表达「震惊」，并要求缅甸政府展开调查。

非营利组织「拯救儿童基金会」（Save the Children）的2名工作人员仍下落不明，此前他们的车辆及其他几辆车在克耶邦遇袭并被焚毁。基金会今天表示，他们仍在调查这起事件。

© 2021 AFP