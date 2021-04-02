缅甸暴力镇压人民 联合国安理会一致强烈谴责

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（法新社纽约联合国总部1日电） 联合国安全理事会经过两天艰困协商，同时在中国浇冷水之下，今天一致声明「强烈谴责」缅甸暴力镇压造成数以百计人民丧生。

联合国安理会（UN Security Council）对缅甸迅速恶化的情况表达高度关切，并强烈谴责当局对和平抗议人士使用暴力，造成包括妇孺在内数以百计民众死亡。这项声明由曾是缅甸殖民强权的英国发起。

在法新社所取得的稍早版本声明中，西方国家想要纳入可能涉及国际制裁的「准备考量进一步动作」等文字。

多位外交官表示，但中国挡下了这段文字。中国被视为缅甸最重要的盟友。

北京也坚持软化对「杀害」数以百计民众的叙述，改以「民众之死」来表达。

外交官说，俄罗斯也数度阻挡内文，因为莫斯科要求置入一句话，以对示威活动中有安全部队人员死亡表达谴责。

一名要求匿名的大使表示，虽然协商冗长，但安理会最终仍达成一致口径送出「非常重要的讯息」。

自缅甸2月1日政变后，安理会已发出3项一致声明，但北京每次都刻意缓和协商的内文。

此外，安理会立场迄今对缅甸军方几无影响。

联合国驻缅甸特使3月31日呼吁，对缅甸军政府采取强力行动，并对缅甸可能「浴血」和发生内战危机提出警告。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP