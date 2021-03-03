缅甸暴力镇压反政变示威 英要求安理会5日会商

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（法新社纽约联合国总部2日电） 自缅甸军方发动政变以来，民众示威不断，安全部队动用暴力加强镇压抗议活动；外交消息人士今天透露，英国已要求联合国安全理事会5日就缅甸情势召开新会议。

消息人士说，根据伦敦当局提议，这场闭门会议将于格林威治时间15时（台北时间5日晚间11时）登场。缅甸军方2月1日政变夺权，推翻文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）的隔天，安理会也曾召开会议讨论缅甸局势。

安理会随后对缅甸政变「深表关切」，并在一项声明草案中，敦促缅甸军方「释放所有被拘留者」，包括翁山苏姬。

中国驻联合国代表团昨天告诉法新社：「安理会成员之间已普遍同意，很快就会针对缅甸议题召开会议。」

缅甸警方2月28日在全国各地血腥镇压示威群众，据联合国人权办公室说法，至少造成18人丧命，是缅甸爆发反政变示威数周以来，最多抗议者死亡的一天。最大城仰光和第二大城瓦城情况非常惨烈，宛如「战场一般」。法新社独立证实有11人死亡。

缅甸安全部队3月2日再度向示威者发射实弹和催泪瓦斯，至少3人受重伤命危；缅甸军政府致命镇压抗议活动，引发区域各国谴责。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP