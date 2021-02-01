缅甸民主路坎坷 独立以来不止一次政变

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（法新社仰光1日电） 缅甸军方今天发动政变，拘押民选领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），并宣布进入一年紧急状态，期间将由军方控制全国。

缅甸多个星期来紧张局势升温，曾统治缅甸近半世纪的军方势力和当权的文人政府一直就去年11月大选结果针锋相对。11月大选由翁山苏姬所属的全国民主联盟（National League for Democracy）轻松胜出。

国务资政翁山苏姬与总统温敏（Win Myint）今天清晨时分在首都奈比多（Naypyidaw）遭拘禁，原本国会再几小时就将召开大选以来的首场会议。

军方接着透过自己的电视台宣布进入为期一年的紧急状态，并宣布退役将领明穗（Myint Swe）未来一年将担任代理总统。

军方以11月大选存有「大规模舞弊」和选委会未适当因应为由，将今天这场政变合理化。

军方很快就压下异议之声，并严重限制全国的网路和行动电话通讯。

缅甸自1948年脱离英国统治独立以来，曾历经两次政变，一次在1962年，另一次在1988年。

翁山苏姬过去反对军事政权的作为，让她赢得了1991年诺贝尔和平奖的殊荣。

© 2021 AFP