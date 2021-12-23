缅甸玉石矿场崩塌罹难增至3人 数十人凶多吉少

（法新社仰光23日电） 缅甸一座非法玉石矿场昨天崩塌，至少造成3人罹难、数十人仍下落不明，搜救人员今天表示，失踪者恐怕都已凶多吉少，预料不会再找到任何生还者。

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低薪移工挖掘邻国中国趋之若鹜的玉石，但缅甸玉石贸易利润丰厚却监管不力，每年都有数十人在工作期间丧命。

事故发生在缅甸北部邻近中国边境的克钦邦（Kachin）帕坎镇（Hpakant），搜救人员冒着雨雾在事发地点附近一座湖中打捞第3具遗体，已证实的罹难人数来到3人。

至少有20人仍下落不明，但由于缅甸军政府下令2022年3月前一律禁止挖矿，搜救人员表示，家属对坦承他们的家人在事故现场一事犹豫不决，因此担心恐怕还有数十人下落不明。

搜救任务一开始遭到大雾和连夜大雨耽误，救援团队担心可能会让现场地形更加不稳定。一名搜救人员表示，搜救团队今天早上在一次作业中找到一名55岁男性遗体。

他说搜救人员表示：「我们团队用钩子来搜寻水下遗体，钩子钩住了他的遗体。如果遗体今天没有浮出水面，也会在接下来几天出现，这是自然的。」

搜救人员表示，另一名死者为来自缅甸中部数百公里外因玛平村（Yinmar Pin）的23岁男性。

根据当地维权主义者说法，数以百计挖矿者在雨季回到帕坎镇，要在危险的露天矿场中探勘。

搜救人员指出，倾倒的废土和岩石的重量导致压力增加，将土地推下附近的湖泊中。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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