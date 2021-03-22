缅甸瓦城示威8死 民众无惧晨间再抗议

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（法新社仰光22日电） 缅甸第二大城瓦城民众的反军方政变游行，遭到血腥镇压，昨天有8人丧命；今天黎明前街头继续有民众集会抗议。

缅甸军方政变，罢黜前文人政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，民众上街示威抗议，震动全国，军方则下令残酷镇压。

缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners）表示，自从2月1日政变以来，缅甸已有超过250人丧生，逾2600人被捕。协会并警告，伤亡数字甚至可能更高。

今天包括教师在内的许多人游行穿过瓦城（Mandalay）街道，当中一些人举着牌子，呼吁联合国出面干预这场危机。

在商业首都仰光（Yangon）的部分地区，今晨也见到类似抗议。

文化之都瓦城之前就出现严重暴力镇压，医疗消息来源告诉法新社，昨天又有8人丧命，并说多达50人受伤。

昨晚瓦城有僧侣举行烛光仪式，而城中一处则枪火不断，直到夜间11时左右方歇。

昨天日间在中部摩尼瓦（Monywa）市中心，民众与安全部队发生冲突，也有一名男子丢了性命。

© 2021 AFP