缅甸瓦邦叛军吁军政府和谈

（法新社仰光31日电） 与中国关系密切的缅甸叛乱组织「瓦邦联合军」（United Wa State Army, UWSA），今天呼吁缅甸军政府与反政变战士进行对话，以结束15个月的流血冲突。

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瓦邦联合军拥有约2万5000名常备部队，为世界最大的非国家军队之一。他们自行生产枪械，并从控制地区每个家庭徵召一名成员。

不过瓦邦联合军活动范围大致局限在缅甸北部与中国接壤的自治地区内，迄今几乎未曾介入去年军方推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府引发的战斗。

瓦邦联合军在缅甸首都奈比多（Naypyidaw）与军政府官员会谈后发表声明，「呼吁冲突各方尽快透过谈判解决争端」。

声明称，自脱离英国独立以来困扰缅甸的内部冲突，「证明任何根本问题都无法用武力解决」。声明还表示，在军政府与对手冲突时，瓦邦联合军将继续置身事外。冲突导致缅甸陷入动荡，数十万人流离失所。

缅甸有大约20支少数民族叛军，其中许多控制着偏远边境地区，数十年来他们为了毒品贸易、自然资源和自治权互斗并与军方对抗。

另外，缅甸旧都仰光一处繁忙地区今天发生炸弹爆炸，造成1人死亡，9人受伤。

缅甸警方消息人士告诉法新社，爆炸发生于下午3时20分左右，靠近一个公共汽车站。警方消息人士说，1名男子送医后不治，另有9人受伤。

消息人士称，拆弹小组正在调查爆炸是来自手榴弹还是地雷。安全部队后来在爆炸现场附近发现一枚未爆炸的手榴弹。尚未有任何组织出面声称对这起事件负责。

© 2022 AFP