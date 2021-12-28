缅甸知名男模判3年劳改　法律顾问：家人深感悲痛考虑是否上诉

（法新社仰光28日电） 缅甸知名男模白因（Paing Takhon）因支持民主抗议活动而被军政府列入名人通缉名单。他的法律团队表示，白因已遭判3年劳改，家人对此深感悲痛，他们在考虑是否上诉。

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25岁的白因身兼演员、歌手和模特儿多重身分，在缅甸和邻国泰国名气不小。缅甸2月发生军事政变后，白因在撼动全国的大规模抗议活动中很活跃，不仅上街参与集会，也透过自己在社群媒体的影响力发文呼吁国际社会协助缅甸。

白因的姊姊表示，他4月8日黎明在母亲位于仰光的住处遭突袭逮捕。军政府追捕100多位支持示威运动的名人。

他的法律顾问钦貌敏（Khin Maung Myint）告诉法新社，仰光的法院昨天判处他「3年劳改」，「家人对他的判决结果深感悲痛」，还说他们在考虑是否上诉。

白因的脸书（Facebook）和Instagram帐号有破百万追踪者，他2月曾发布自己参与抗议活动的照片，当中可见他身穿白色运动服，戴着工地安全帽，胸前背着一只白色毛茸茸的狗。

他在Instagram发文说：「请帮助我们遏阻违反人道罪。」

白因在泰国也很有名，曾出现在电视广告和节目中。他1月曾剃光头短暂出家，并公布他身穿酒红色袈裟的照片。

然而缅甸2月爆发政变后不久，军政府随即公布约120位名人的通缉名单，目前尚有数人在逃。

缅甸前选美皇后塔泰泰（Htar Htar Htet）5月曾在脸书上传她身穿黑色战斗服、手持突击步枪的照片。这位体操教练写道：「反击的时候已到。」

© 2021 AFP