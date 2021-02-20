缅甸示威少女不治引发众怒 美国敦促军方节制暴力

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（法新社仰光20日电） 缅甸反政变示威少女苗兑兑凯日前头部中弹并于昨天不治，再度引发民众对军方的新怒火。美国华府已经敦促缅甸军政府领导人节制使用暴力，且应该放弃权力。

缅甸军方在2月1日拘捕文人政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，全国各地哗然，都市中心和偏远乡村都有大型街头示威活动。

缅甸安全部队则增派武力因应，部署军队来对付和平集会，并发射催泪瓦斯、水炮和橡胶子弹。

各界都强烈谴责缅甸军方暴行，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）最近几天已和同盟国家会谈，敦促国际社会采取坚定的对策。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示：「我们再次呼吁缅甸军方，不要对和平示威者使用暴力。」

他还说：「我们会跟伙伴国及盟邦合作，以施压要求缅甸军方改变行动。」

缅甸首都奈比多（Naypyidaw）一名医生稍早宣布，证实反政变示威出现首名死者。

刚满20岁的苗兑兑凯（Mya Thwate Thwate Khaing ）9日参加奈比多的大规模反政变抗议，但期间不幸头部中弹，之后在医院陷入昏迷。

苗兑兑凯遭枪击后，成为示威群众反抗的象徵，抗议者在示威时高举着印有她肖像的布条。

商业都市仰光（Yangon）街头已开始追悼苗兑兑凯，居民献上花束、写悼文以表追思。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

© 2021 AFP