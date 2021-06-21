缅甸示威民众头戴鲜花庆生 翁山苏姬表示感谢

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（法新社仰光21日电） 缅甸遭罢黜前领导人翁山苏姬今天感谢她的支持者，因为他们违抗军政府、头戴鲜花示威，以庆祝她的76岁生日。与此同时，针对她的一连串刑事指控审判也已再度开庭。

缅甸各地示威者19日在发上插鲜花庆祝翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）生日。翁山苏姬是缅甸的民主偶像，头戴鲜花是她长年来招牌造型，她在军政府软禁下度过76岁生日。

许多民众模仿翁山苏姬的头戴鲜花造型，并将照片上传社群媒体，从缅甸前选美皇后图萨尔（Thuzar Wint Lwin），乃至反抗军士兵皆共襄盛举。

在法院今天聆讯后，翁山苏姬的律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）告诉记者，翁山要她的律师团「对民众传达她的感谢，并且分享她的祝福」。她还说，自己「健康良好」。

在缅甸首都奈比多（Naypyitaw）特别法庭展开的审理程序禁止记者旁听，一名法新社记者表示，庭外有大量警力驻守。

缅甸军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）以去年11月国会大选发生舞弊为由，合理化他的夺权，并且扬言解散翁山苏姬领导的政党「全国民主联盟」（NLD）。

翁山苏姬的律师曾表示，预计审判将在7月26日结束。针对她的其他指控包括，她非法接受黄金作为报偿，并且违反殖民时期机密法。

© 2021 AFP