缅甸示威民众 画复活节彩蛋传递抗议讯息

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（法新社仰光4日电） 缅甸反政变示威者今天用画上反抗图样的复活节彩蛋，进行最新一波抗议。与此同时，军政府仍持续残忍镇压，截至昨天已有557人死亡。

缅甸自2月1日军方发动政变，并废黜民选政府实质领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）后，社会局势严重动荡至今。

维安部队试图藉致命武力来平息大规模民众起义。根据缅甸援助政治犯协会（Assistance Association for Political Prisoners），截至昨天死亡人数已达557人。

今天适逢复活节，许多抗议者在水煮蛋外壳画上政治讯息，再把蛋放在邻居家门口，并装袋挂在前门。

社群媒体上的照片显示，有的蛋被绘上翁山苏姬的画像，以及象徵反抗的3指手势；还有一些蛋写着「救救我们的人民」、「民主」等字样。

一个宣传用彩蛋抗议的脸书（Facebook）社团，呼吁人们尊重基督徒的复活节传统。

另外，在缅甸第二大城瓦城（Mandalay），也有民众一大早就走上街头。其中一些人带着旗子、骑乘摩托车上街，不顾昨天在勃固（Bago）和摩尼瓦（Monywa）等城市又有4名抗议者死亡。

根据缅甸援助政治犯协会，目前缅甸全国至少有2658名平民被拘留。当局本周末还对40位名人发布逮捕令，多数名人已经躲起来。

一对姊妹2日与美国有线电视新闻网（CNN）记者讲话后，也连同另一名亲戚遭到拘留。当地媒体报导，两人跟记者说话时曾比出3指手势。

CNN发言人表示：「我们敦促当局就此事提供资讯，并让每名被拘留者安全获释。」

© 2021 AFP