缅甸血腥镇压未成年惨死 民怨沸腾6百多人获释

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（法新社仰光24日电） 由于缅甸军警血腥镇压抗议再次掀起民怨沸腾，军政府今天释放600多名被关押的反政变民众。人权团体另估计，至少20名不满18岁的未成年儿少因镇压丧命。

军政府费力要平息缅甸全国因反对2月1日推翻并逮捕民选领袖翁山苏姬而发动的抗争，已制造接二连三的致命暴力场面。

「缅甸援助政治犯协会」（AssistanceAssociation for Political Prisoners）查证，政变至今造成的死亡人数达到275名，并警告实际丧生人数可能更多，同时已有2800多人被捕。

当地媒体报导，瓦城（Mandalay）情势彻夜混乱，市内许多行政区可见到路障遭焚烧，同时安全部队大肆捉人、闯入民宅、殴打民众并发射机枪。

缅甸援助政治犯协会通报，昨天有3人不幸丧命，包括一名7岁女童钦苗奇（Khin Myo Chit，音译），她是在瓦城家中被射杀。

援助团体「拯救儿童基金会」（Save theChildren）与缅甸援助政治犯协会表示，至少有20名不满18岁的儿少惨死于血腥镇压。

拯救儿童基金会发表声明说：「我们感到惊恐，在血腥攻击和平示威民众的行动中，儿童一再沦为目标。」

缅甸军政府昨天为7周来的镇压辩护，坚称军政府不会容忍「无政府状态」。

在缅甸商业大城仰光，有600多名关押在音山监狱（Insein Prison）的反政变抗议民众今天获释。

不具名的高阶典狱官员透露：「音山监狱今天释放360名男性和268女性。」

当时人在音山监狱的律师金蒙绍（Khin Maung Zaw）说，当地时间上午10时（台北时间中午12时），16辆载运获释民众的巴士驶离监狱；「他们被送到居住地区的警察局然后回家」。

当地媒体刊登的照片显示，搭乘巴士离开监狱的获释民众比划出3指手势，这是反政变运动的代表手势，源自电影「饥饿游戏」（The Hunger Games），此时监狱外等候的民众也向他们挥手致意，并回敬3指礼。

活跃人士号召今天全国展开「沉默罢工」（SilentStrike），仰光与首都奈比多的街头空荡荡。

在南部的丹老市（Myeik），街道摆放成排举着「我们需要民主」、「祝苏妈妈身体健康」小纸片的洋娃娃。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP