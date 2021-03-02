缅甸记者在家遇袭遭逮 下落不明

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（法新社仰光2日电） 缅甸民主之音（Democratic Voice of Burma，DVB）今天表示，旗下一名记者在住家遭军方突击逮捕，目前下落不明。

缅甸军事政变发生逾一个月，反军方的示威者遭受越来越强力的暴力镇压，当局使用催泪瓦斯、橡胶子弹以及愈来愈多的实弹来镇压异己。

试图在街头纪录动荡局势的记者，也成为军方与警方针对的对象。迄今已有好几名记者遭到逮捕，包括一名派驻仰光的美联社（AP）摄影记者。

DVB记者龚苗奈（Kaung Myat Naing，译音）昨晚在位于南部丹老市（Myeik）的公寓遇袭，当时他开直播向外呼救。

数小时后，DVB在推特（Twitter）发表声明说，龚苗奈被安全部队带走，「他被带往哪里以及是哪个军方单位逮捕他，我们一无所悉」。

DVB说，龚苗奈最新的报导是军方上周末在丹老市的镇压行动，以及昨天的群众示威。

从他的直播可以听到巨响，他朝外头大喊：「如果你像这样射击，我要怎么下楼？」这段影片公布在DVB脸书（Facebook）官方网页。

DVB是缅甸着名传媒，在前一个军政府时期为流亡媒体，经常在电视或广播播放未经当局审查的报导。

军方掌权49年后终于在2011年松绑，DVB也在隔年将总部移入缅甸。

DVB今天要求军方释放龚苗奈与其他自政变以来遭逮的记者。声明说：「他们只是在尽身为记者的专业职责。」

© 2021 AFP