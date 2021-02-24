缅甸限制存户提款 银行爆挤兑潮

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（法新社仰光24日电） 在缅甸仰光逐渐露出曙光时，军方开设的米瓦迪银行外已有存户焦急地排队，因为严格限制每日提领现金额度的新命令，加剧了有关缅甸在政变后资金短缺的传言。

自从军方将领2月1日发动政变、推翻民选政府领导人翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）以来，米瓦迪银行（Myawaddy Bank）等数十家军方把持的缅甸企业面临遭到抵制的压力。

蔓延至全国的抗议活动号召银行等各机构员工响应罢工，使得军方及其亲信掌控的银行产业在缅甸26日的每月发薪日前，陷入停摆。

在商业大城仰光，大部分民营银行仍歇业，仅部分国营行库照常营业，至于从提款机提领现金则不见得都能如愿。

现年43岁的商人敦奈（Tun Naing）表示，情势不确定加剧了大家对现金短缺的忧虑。过去一周来他天天到米瓦迪银行排队，期能提领帐户内的600万缅币（约新台币11万8000元）存款

虽然米瓦迪银行是缅甸国内第6大银行，却限制每个分行每天只能让200名存户提款，而且每人每天限提50万缅币。

敦奈说，清早卡位是抢到提款资格的关键，而且「有些人干脆下榻附近旅馆好尽早排队拿凭证」，但有些人就没这么好运了。

64岁的退休教师明敏（Myint Myint）一周来天天到银行排队，还是领不到钱。他说：「我真是受够了，他们应该透过（官媒）宣布，我们的钱安全无虞…尽管我的存款不多，但因传言纷纷，我还是担心。」

缅甸籍的澳洲科廷大学（Curtin University）国际企业专家Htwe Htwe Thein表示：「我们知道过去军政府统治时期，他们是印钞票解决问题，然而这必定导致通货膨胀。」

因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐与实施封城措施，政变前的缅甸即面临严峻的经济困境，又因公民不合作运动，公务员也响应罢工，预料缅甸的经济困境将更恶化。

军方将领已遭到美国、英国、加拿大与欧盟的制裁，而整体经济也有声誉受损及外来直接投资减少的风险。

国际信评机构惠誉（Fitch Ratings）在政变当天立即将缅甸今年的经济成长预估由5.6%下修至2%，并指原因是「政治风险升高」。

因外国资金可能暂缓汇入，社运团体「缅甸正义」（Justice for Myanmar）警告，当前军方可能会动用67亿美元（约新台币1865亿元）的外汇存底。目前为止，美国的制裁包括10亿美元的资产冻结。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP