缅甸驻联合国大使声援抗争 军政府立即撤职

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（法新社仰光27日电） 缅甸驻联合国（UN）大使觉莫敦26日自称代表翁山苏姬的民选政府呼吁联合国，「动用任何必要手段」致力恢复缅甸民主。缅甸军政府随后宣布，撤销觉莫敦驻联合国大使职务。

缅甸军方于2月1日发动政变，逮捕民选领袖翁山苏姬和所属政党「全国民主联盟」（NLD）许多高层，并指控去年11月大选舞弊，而全民盟当时大获全胜。军方夺权引发数以十万计民众走上街头，缅甸局势自此陷入动荡。

当局正加强武力镇压反政变示威抗议的力道，动用催泪弹、水柱和橡胶子弹驱离部分抗议民众，甚至在个别案例中使用实弹。

但缅甸驻联合国大使觉莫敦（Kyaw Moe Tun）26日向拥有193个会员国的联大表示：「我们需要国际社会进一步采取最强硬的可能行动，来立即终止这场军事政变，阻止对无辜民众的压迫…并恢复民主。」

觉莫敦也恳求缅甸境内「兄弟姊妹」，持续抗争。

觉莫敦最后高举三指向抗争者致敬，并表示「这场革命务必要赢」。举三指手势已变成抵抗军政府的象徵。

缅甸国营电视台于27日晚宣布，觉莫敦不再是缅甸驻联合国大使。缅甸广播电视台（MRTV）表示：「他不遵守国家的命令与指示，背叛国家。那就是他从今日起被撤职的理由。」

© 2021 AFP