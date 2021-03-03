缅甸驻联合国大使杠上军政府

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（法新社联合国2日电） 联合国官员今天表示，缅甸军政府和已遭推翻的文人政府所派大使觉莫敦对何方可在联合国代表缅甸一事，提出了相互抵触的主张。

觉莫敦（Kyaw Moe Tun）上月26日在联合国大会公然与军政府划清界线，他感性恳求各方，协助遭罢黜的文人领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）复职。

次日军政府表示，觉莫敦已被革职，但3月1日这位大使致函联合国大会（UN General Assembly）主席，宣称他仍是缅甸大使。

信中说，「发动非法政变的人…无权撤销我国领导人的合法人事安排」，他所说的领导人是指翁山苏姬；，并说，「因此我要向您确认，我仍是缅甸常驻联合国代表」。

缅甸外交部今天向联合国发出口头照会，声称觉莫敦已被解职。照会中说：「缅甸外交部…很荣幸地告知，缅甸联邦共和国国家行政委员会解除大使觉莫敦的职务，目前已指派常驻副代表丁貌奈（Tin Maung Naing）担任临时代办」。

联合国（UN）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，联合国已收到双方「相互抵触」的信函。

美国已表态支持觉莫敦，并赞扬他「勇气可嘉」。国务院发言人说，「我们了解，这位常驻代表仍在工作岗位上。我们仍将反对军事政变，我们仍将支持缅甸的民选文人政府复职」。

美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）也在今天以视讯方式会晤莫觉敦，表达支持之意。

这个问题将交由联合国相关委员会了解，然后送交大会处理。

© 2021 AFP