缅甸驻英大使遭撤换 英国：被迫同意军政府的决定

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦8日电） 缅甸军政府发布正式通知，缅甸驻英国大使觉扎敏（Kyaw Zwar Minn）因为支持翁山苏姬政府而遭撤换后，英国今天证实已经无法承认缅甸驻英国大使。

英国消息人士表示，英国政府依照外交政策，必须同意军政府做出跟觉扎敏有关的决定。觉扎敏昨天被锁在大使馆外，不得其门而入。

效忠军政府的外交人员似乎夺取了大使馆的控制权，觉扎敏不得不流落街头，只能待在车中过夜，在此同时反军政府抗议者展开示威。

觉扎敏表示，缅甸发生军事政变两个月后，他的副手奇温（Chit Win）接管大使馆，这件事形同政变。

旅居伦敦缅甸社群成员敏亨（Min Hein）代表觉扎敏宣读声明，并说他们还在等待来自英国政府的正式回应。

敏亨还说：「我们也获悉奇温的团队威胁大使馆职员，如果那些职员不继续为军政府效力，将会受到严惩。」

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）今天稍早谴缅甸军政府的「霸凌行径」，并再度呼吁释放被罢黜的民选领袖翁山苏姬。

拉布在推特（Twitter）发文表示：「我们谴责缅甸军政府昨天在伦敦的霸凌行径，我要向觉扎敏的勇气表示赞赏。」

「英国持续呼吁结束政变和骇人听闻的暴力行为，并迅速恢复民主。」

© 2021 AFP