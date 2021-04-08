缅甸驻英大使馆传「政变」大使遭锁门外不得入内

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（法新社伦敦7日电） 缅甸驻英国大使觉扎敏（Kyaw Zwar Minn）今天表示，他被锁在大使馆外，不得其门而入；4名外交消息人士说，副大使已代表缅甸军政府接管大使馆。

觉扎敏对记者说，武官在大使馆里，「他们占领了我的大使馆」，证实了媒体稍早报导。

觉扎敏上个月发表声明，敦促缅甸军政府释放遭罢黜的文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）和总统温敏（Win Myint）后，军政府随即将他召回。

觉扎敏在声明中说：「外交是对眼前僵局的唯一回应和解答。」英国外交大臣拉布（Dominic Raab）对觉扎敏的「勇气」表达赞赏，并在推文中援引上述声明。

觉扎敏只身被锁在门外，不得进入大使馆的消息曝光后，抗议人士今天齐聚缅甸驻伦敦大使馆外。

觉扎敏说：「在我离开大使馆时，他们闯进来，占领大使馆。」

他表示：「他们说自己已接获当局指示，不让我进去。」觉扎敏敦促英国政府介入处理。

觉扎敏说：「这堪称是政变，就发生在伦敦市中心…你们可以看到他们占领了我的大使馆。」他还说，自己正在和英国外交部讨论相关情势。

4名熟知内情的外交消息人士说，副大使奇温（Chit Win）已经接管大使馆，他和武官将觉扎敏锁在门外。

英国外交部发言人说，这起事件发生后，「英方正寻求进一步消息」。

觉扎敏告诉记者，他会守在馆外「一整晚」，因为「这是我的大使馆，我必须进去」。

伦敦都会区警察局（Metropolitan Police）说：「我们知道有人在伦敦梅菲尔区（Mayfair）的缅甸大使馆外示威，负责维护公共秩序的官员也在场坐镇，没有人被捕。」

自缅甸军方2月政变夺权，镇压支持民主的示威活动以来，英国一直强力谴责缅甸军政府，上周更将缅甸军方完全或部分控制的企业集团列入制裁黑名单。

© 2021 AFP